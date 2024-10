Documentaire

Sorties du sable grâce au pétrole il y a quatre décennies, Dubaï et Abu Dhabi sont devenues des îlots de luxe et de paix au milieu d’un Moyen-Orient plus chaotique que jamais. Aujourd’hui, l’économie de la fédération de sept émirats s’est diversifiée, tout comme son modèle politique. En cherchant à faire le pont entre Occident et monde musulman, ils s’imposent comme un acteur géopolitique incontournable.