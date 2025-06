Documentaire

Depuis l’investiture de Donald Trump en janvier, la vie politique dans la capitale des Etats-Unis est rythmée par les déclarations et initiatives multiples du Président.

Au cœur du système MAGA, Make America Great Again, il y a avant tout la Maison Blanche et la salle de presse : le style de la porte-parole et de certains journalistes a beaucoup changé, des nouveaux médias proches du nouveau pouvoir ont désormais un accès privilégié aux informations. Les soldats du « trumpisme » s’installent pour au moins quatre ans, certains se prennent même à rêver de transformer la physionomie de la ville. Parallèlement aux multiples offensives de Donald Trump, les oppositions tentent de s’organiser, de réagir, de riposter. Des petites manifestations se déroulent dans une ville qui a voté en novembre dernier à une écrasante majorité pour la candidate Démocrate Kamala Harris. Dans les quartiers les plus défavorisés, on craint une revanche des Républicains puisque la capitale fédérale dépend du Congrès. Autour de la Maison Blanche il y a la « galaxie MAGA », à travers la ville subsistent de nombreuses poches de résistance : la démocratie américaine est en guerre contre elle-même…

