Documentaire

On le savait, ça se confirme. Donald TRUMP instrumentalise les drames plus vite que son ombre. En 2016, le candidat républicain à l’élection présidentielle avait flairé tout le potentiel des inondations en Louisiane. 13 morts, 40.000 sinistrés et des milliers de sans-abris, le déluge qui a ravagé cet état du sud des États-Unis, était une aubaine en pleine campagne présidentielle. À deux mois du scrutin, quoi de mieux qu’une bonne grosse tragédie pour prendre la pose et convaincre les électeurs noirs – traditionnellement démocrate – de se rallier à lui.