Documentaire

En 2016, la présidente PARK a été destituée pour avoir été sous l’emprise psychologique d’un gourou, une amie de 40 ans qui a profité de ses liens pour s’immiscer dans les affaires de l’état et s’enrichir grassement. Mme CHOI, 60 ans, conseillère de l’ombre faisait et défaisait les carrières au plus haut sommet de l’état, relisait les discours présidentiels et se mêlait des dossiers les plus sensibles, jusqu’avec le voisin nord-coréen, sans occuper le moindre poste officiel. Un scandale qui a jeté le pays dans la rue et révélé un autre visage du pouvoir, très friable.