Documentaire

Partout, le populisme prospère. En Hongrie, Viktor Orban sème la division en affichant sa sympathie pour Poutine. En Slovaquie, le premier ministre, Robert Fico, subvertit les médias et la culture. Du côté de la Russie, Masha Borzunova nous explique les dessous du « visa humanitaire » délivré par Poutine pour accueillir à bras ouverts ceux qui veulent fuir le « wokisme ».

Aux côtés de Poutine, Viktor Orbán se pose en médiateur. Surprenant, quand on connaît les sentiments antirusses qui animent historiquement la Hongrie depuis 1956, date à laquelle les chars soviétiques ont réprimé la révolution hongroise dans le sang. Aujourd’hui, il influence l’opinion générale dans son pays et participe activement à diviser la société. Emma Strauss, journaliste hongroise pour « Tracks East », rend visite à son grand-père Ádam Farkas dans son atelier de sculpture. Cet artiste octogénaire a dénoncé l’oppression communiste toute sa vie et ne cache pas aujourd’hui sa sympathie pour Orbán et Poutine. Sa petite-fille cherche à comprendre.

Le premier ministre slovaque Robert Fico prend exemple sur Orbán et s’insurge publiquement contre une « idéologie du genre », tandis qu’en coulisses, il œuvre à déstabiliser les médias et les milieux culturels. Andrej Dúbravský, l’un des peintres contemporains les plus connus en Slovaquie, se trouve déjà dans le viseur du gouvernement. Selon la ministre de la Culture, Martina Šimkovičová, ses œuvres devraient même disparaître de l’espace public. Mais l’artiste résiste et un mouvement de solidarité s’organise.

Tandis que beaucoup de personnes fuient la répression en Russie, Poutine ouvre hypocritement la porte aux Occidentaux en mal de « valeurs traditionnelles » dans leurs pays d’origine. La Russie, un refuge ? « Tracks East » donne la parole à Masha Borzunova, journaliste en exil, pour un décryptage de cette politique d’immigration.

Disponible jusqu’au 14/11/2028