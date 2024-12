Documentaire

Vingt ans après l’élection de Jacques Chirac à l’Élysée, comment évaluer, avec le recul de l’Histoire, la politique étrangère du président qui a notamment dit « non » à l’allié américain au sujet de la guerre en Irak ? Au Proche-Orient comme en Bosnie, entre 1995 et 2007, Jacques Chirac fit entendre singulièrement la voix de la France dans un style salué par son panache et son indépendance, mais aussi critiqué pour la mise en danger de ses alliances. Doit-on se souvenir d’une diplomatie de rupture, ou au contraire d’une continuité « gaullo-mitterrandienne »? Les grands leaders de cette époque, Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, Gerhard Schröder, ancien chancelier allemand, Paul Wolfovitz, ancien secrétaire adjoint à la Défense de George W. Bush ou encore Claude Chirac, sa fille et conseillère en communication, s’expriment pour la première fois dans ce documentaire de France 24