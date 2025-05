Podcast

Ségolène Royal, parfois perdante, jamais battue. Ségolène Royal est un personnage politique assez insaisissable. Morte politiquement plusieurs fois, elle a été capable de renaître des cendres du bûcher qu’on lui a dressé. Jamais là où on l’attend. Jamais là non plus où on aurait voulu qu’elle soit. Ce qui fait qu’aujourd’hui, on peut la retrouver autant en potentielle tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes, que parmi les chroniqueur·euses de Cyril Hanouna sur C8 après avoir fustigé la télé-poubelle.