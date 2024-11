Documentaire

Depuis 1965, la télévision française diffuse à chaque élection présidentielle des clips de campagne officiels, financés a minima par l’Etat et réalisés selon le bon vouloir, l’inventivité et les moyens des candidats. Des spots totalement improbables du MNR ou du NPA à ceux, très sérieux et souvent austères, des candidats « présidentiables », José Bourgarel propose de mieux comprendre cet exercice de communication politique si particulier, tout en effectuant un voyage dans le temps. Car ces clips reflètent aussi l’histoire politique, sociale et économique de notre pays.