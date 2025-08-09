Documentaire

Le 30 octobre 2022, Luiz Inácio « Lula » da Silva était élu Président du Brésil pour la troisième fois, puis investi le 1er janvier 2023 au Palais du « Plañalto », à Brasilia. Une revanche incroyable et totalement inattendue pour un homme qui a survécu à un cancer, a perdu tous ses proches et a subi un procès politique qui lui a valu 580 jours de prison, avant d’être totalement blanchi par la Justice. Un destin hors du commun pour un homme dont la vie entière épouse l’Histoire de son pays.Né dans la plus grande misère, puis cireur de chaussures dans son enfance, il devient syndicaliste dans les années 1970, puis député et opposant à la Dictature dans les années 1980, chef du Parti des travailleurs dans les années 1990, avant d’être élu Président une première fois en 2002, puis réélu en 2008.Phénix renaissant sans cesse de ses cendres, la vie de Lula est un véritable roman qui permet de raconter en filigrane soixante-quinze ans de l’Histoire du Brésil. Ce pays grand comme un continent qui balance depuis des décennies entre dictature et démocratie, entre gauche plus ou moins réformatrice et droite plus ou moins dure, entre modernisme exacerbé et grande pauvreté

Un film écrit et réalisé par José BOURGAREL (2022) / Une coproduction Illégitime Défense et LCP-Assemblée nationale.

