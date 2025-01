Documentaire

En 2016, Donald Trump a été élu président des États-Unis pour la première fois grâce au vote des évangéliques. En 2024, le milliardaire a de nouveau triomphé, grâce cette fois-ci à des soutiens qui vont de figures de la Silicon Valley comme Elon Musk et Peter Thiel aux courants les plus réactionnaires et populistes de la droite américaine. Des alliances qui tiennent plus de l’opportunisme que de l’idéologie.

