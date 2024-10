Documentaire

Dans le sillage de Donald Trump, jamais la droite radicale américaine n’a paru aussi puissante. Remontant aux sources de la « révolution républicaine » qui, depuis les années 1990, a préparé l’avènement des ultraconservateurs, une chronologie essentielle pour comprendre comment les États-Unis sont arrivés au bord du chaos.

« Si vous me remettez à la Maison-Blanche, on éradiquera les communistes, les fascistes et les voyous gauchistes qui vivent comme une vermine au sein de notre pays. » Si Donald Trump paraît aujourd’hui plus extrémiste que jamais, son ascension fulgurante n’est pas seulement le résultat de son talent pour les coups de force. Elle couronne la stratégie méthodique imaginée voici près de quarante ans par une minorité d’hommes politiques et de lobbyistes en mal de pouvoir : la droite radicale américaine. Dans les années 1990, sous l’impulsion de Newt Gingrich, quelques ultraconservateurs fomentent une « révolution républicaine », combinant méthodes agressives et diabolisation effrénée de toute opposition. Leur but : disséminer leur idéologie dans les arcanes du système politique (en infiltrant par exemple la Cour suprême), jouer la fracture du pays quitte à le pousser au bord du chaos. Mais comment ces réactionnaires aux penchants autoritaires ont-ils pu prendre les leviers du pouvoir ? Jusqu’où iront-ils dans la menace qu’ils font peser sur la démocratie américaine et l’unité de la nation ?

Remise en cause de l’avortement, violences de Charlottesville en 2017, assaut du Capitole en 2021, flambée des actes racistes… Jamais la droite radicale n’a paru aussi puissante et visible qu’aujourd’hui. Ce documentaire fait entendre les voix d’historiens, d’universitaires, de journalistes, mais aussi de conseillers œuvrant pour le parti républicain, pour remonter aux sources d’une vague de fond qui a permis à Trump de faire sauter tous les verrous moraux et de se proclamer « le vengeur » d’une certaine Amérique. Entre manœuvres et manipulations médiatiques, il raconte comment les républicains sont passés en quelques années du parti de l’ordre à celui de l’insurrection. Aujourd’hui, même certains d’entre eux estiment que les États-Unis sont entrés dans une « guerre civile froide ». Les démons de la Sécession sont réveillés…

Documentaire d’Alice Cohen (France, 2024, 53mn)

Documentaire disponible jusqu’au 27/01/2025