Documentaire

Limogeages massifs, instrumentalisation de la justice… Un an après la réélection de Donald Trump, décryptage d’une stratégie sidérante menée par le camp MAGA contre l’État de droit et l’équilibre des pouvoirs.

Sous le coup de plusieurs procédures judicaires, notamment pour son rôle dans l’assaut du Capitole, Donald Trump quittait en janvier 2021 la Maison-Blanche pour ce qui ressemblait alors à quatre années d’exil. Réélu et désormais entouré d’une garde rapprochée totalement acquise à sa cause, le milliardaire s’est efforcé de redessiner le cadre du pouvoir présidentiel et de tester une par une, à coups de décrets et d’offensives, les limites du droit américain. Mise au pas des agences fédérales indépendantes, limogeages massifs au sein des ministères et du FBI, instrumentalisation de la justice et de la Cour suprême, intimidation des contre-pouvoirs… Pour ses partisans, il s’agit de la refonte du gouvernement qu’il avait promise de longue date. Pour ses opposants, ce n’est rien de moins qu’une entreprise concertée d’affaiblissement de la démocratie : une stratégie du choc à l’encontre de l’État de droit, visant à étendre le champ d’action du pouvoir exécutif au détriment des institutions législatives et judiciaires. Jamais la démocratie américaine n’avait été confrontée à une telle remise en cause de ses propres fondements.

Un an après la réélection de Trump à la Maison-Blanche, ce documentaire décrypte la sidérante stratégie de rupture d’un président qui n’a cessé depuis son retour aux affaires de remettre en cause les garde-fous hérités du Watergate. Il s’attarde notamment sur la montée en puissance d’une doctrine constitutionnelle controversée, affaiblie depuis Nixon, revenue en grâce après le 11-Septembre et ardemment défendue par le mouvement Maga, dite de l’ »exécutif présidentiel unitaire » : une lecture littérale du texte fondateur qui prône un total contrôle de la branche exécutive par le président, sans interférence possible du Congrès. Et qui place donc le chef de l’État au-dessus des lois… À travers le regard de journalistes, de juristes, d’anciens hauts responsables et de proches collaborateurs de Trump (notamment Steve Bannon et Mike Davis, qui déroulent face caméra des argumentations glaçantes), Trump contre la loi interroge : face à cet assaut sans précédent contre ses principes fondateurs, l’Amérique saura-t-elle résister à la tentation autoritaire ?

Documentaire de Michael Kirk (États-Unis, 2025, 1h18mn) disponible jusqu’au 03/06/2026