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Depuis sa première élection en 2016, Donald Trump bouleverse les États-Unis et l’ordre mondial. Derrière le chaos apparent se dessine une idéologie structurée. Une conversation pour apprendre et comprendre avec l’historienne Maya Kandel.

Alors que Donald Trump entame sa seconde présidence et bouleverse l’ordre international par ses interventions militaires et ses menaces contre des alliés historiques, l’historienne Maya Kandel, spécialiste des États-Unis et autrice d’Une première histoire du trumpisme (Gallimard, mai 2025), revient dans cette série sur les six grandes dates qui jalonnent l’ascension et la révolution trumpiste.

Elle remonte aux racines du phénomène Trump en analysant les fractures profondes de la société américaine qui ont nourri son discours et l’idéologie des penseurs successifs – encore méconnus en France – qui ont structuré son mouvement, entre post-libéralisme et national-conservatisme.