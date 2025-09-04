Documentaire

Les commissions d’enquête parlementaires ont souvent fait événement, sur LCP et Public-Sénat, depuis la création des chaînes. Ces séances d’interrogatoire filmées ont même permis de réaliser quelques-unes des meilleures audiences des deux médias. Certaines scènes sont devenues cultes, comme les passes d’armes entre le sénateur Philippe Bas et le conseiller élyséen Benalla ou l’interrogatoire du jeune juge d’instruction de l’affaire d’Outreau, tentant de justifier l’envoi de treize innocents en prison. Dans sa première intervention au Sénat, en juillet 2020, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, a d’ailleurs expliqué qu’il allait s’inspirer des travaux de la commission d’enquête d’Outreau, à laquelle il avait participé (et sur laquelle il témoigne, dans le documentaire). Prévues par la Constitution de la Vème république, ces commissions ont acquis un statut nouveau depuis deux décennies, par l’impact de leur retransmission en direct. Retour sur quatre d’entre elles, qui ont particulièrement marqué les esprits. La première a coïncidé avec la naissance même des deux chaînes parlementaires, en 2000 ; elle s’est intéressée à la Vache folle, scandale alimentaire majeur, qui a fait trembler la France et l’Europe. La deuxième, en 2006, a mis en accusation notre système judiciaire, suite à la catastrophe du procès pour pédophilie d’Outreau. La troisième, en 2012, a vu la convocation de plusieurs membres du gouvernement Hollande, au sujet du compte caché en Suisse par le ministre du Budget Jérôme Cahuzac. La quatrième, en 2018, est remontée jusqu’à l’Elysée, suite aux frasques d’Alexandre Benalla, garde du corps d’Emmanuel Macron. Quatre affaires qui ont passionné l’opinion et provoqué des tensions au plus haut niveau de l’Etat. Mais ces commissions d’enquête étaient-elles vraiment indépendantes ? Ont-elles fait progresser la vérité ? Quelles sanctions ont-elles arrêtées ? Et les préconisations émises par les élus, dans leur rapport final, ont-elles été suivies d’effets ? Pour le savoir, « Enquêtes au parlement » a interrogé les principaux acteurs de ces temps forts de la vie publique : parlementaires, témoins auditionnés et journalistes. Ils en racontent les moments clés et en dévoilent les coulisses. Parmi les personnalités interviewées : les députés et sénateurs Muriel Jourda, André Vallini, Philippe Houillon, Georges Fenech, Charles de Courson, Danniel Fasquelle et Alain Claeys ; l’abbé Wiel (« acquitté » d’Outreau), l’ancien avocat Eric Dupond-Moretti, les journalistes Florence Aubenas, Ariane Chemin, Sophie Coignard, Gérard Leclerc, Fabrice Arfi, Daniel Schneidermann et Thomas Snegaroff. Une plongée au coeur de la machine démocratique, qui éclaire sur l’évolution de notre société.