Documentaire

De la Cour suprême aux grands électeurs en passant par le Sénat, une analyse détaillée du dysfonctionnement des institutions américaines, qui pousse la démocratie vers le précipice. Un documentaire pensé et animé par la caricaturiste du « Washington Post », Ann Telnaes.

Comment en est-on arrivé là ? Si certains commentateurs incrédules se désolent du piètre état des institutions américaines, qu’ils estiment à juste titre maltraitées par les quatre années au pouvoir de Donald Trump, d’autres, tout aussi alarmés, rappellent qu’un régime politique qui tend vers l’autocratie n’est jamais le fait d’un seul homme, mais celui d’un ensemble de paramètres viciés permettant son dévoiement. Les exemples ne manquent pas au « pays de la liberté ». Longtemps sacralisée, la Constitution – dont les premiers mots « We, the people » ne concernaient à l’origine qu’une bourgeoisie blanche et chrétienne qui, jusque dans les années 1980, a occupé le sommet de la hiérarchie sociale, politique et culturelle – a révélé ses failles. On peut également évoquer la Cour suprême, dont le système de nomination à vie a permis la corruption de certains de ses membres, ou encore le mode de scrutin de la présidentielle : consacrant le principe du « winner takes it all », la désignation des grands électeurs a abouti en 2016 à la victoire de Donald Trump, battu de près de 3 millions de voix au suffrage populaire, mais devant Hillary Clinton dans trois des « États bascules ». Les experts pointent aussi le pouvoir disproportionné du Sénat, qui agit ces dernières années comme un organe de blocage systématique des lois proposées par les démocrates, dont certaines – sur le contrôle des armes à feu, notamment – sont pourtant largement soutenues par la population. Loin d’être de simples anomalies, ces dysfonctionnements servent une minorité dirigeante guidée par ses seuls intérêts.

Vices de conception

Auteurs, dessinateurs, experts et membres du Congrès décortiquent avec pédagogie les mécanismes de la vie politique américaine et leurs vices de conception, qui poussent chaque jour un peu plus la démocratie vers le précipice. Grâce aux « cartoons » animés par Anna Telnaes, la papesse du dessin de presse politique, lauréate du prix Pulitzer, qui a coconçu ce documentaire, les conséquences funestes de ces failles institutionnelles sont disséquées : l’élection de Donald Trump, l’incapacité du système à le destituer ou le souvenir traumatique de l’assaut du Capitole. Un état des lieux opportun pour mettre à jour ses connaissances sur le système politique américain avant l’élection ô combien cruciale du 5 novembre.

Documentaire de Laura Nix (Allemagne, 2024, 1h30mn)

Disponible jusqu’au 20/01/2025