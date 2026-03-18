Une fois par mois pendant 4 jours, le parlement européen, dont les élus représentent les 511 millions d’habitants que compte l’Union européenne, déménage de Bruxelles à Strasbourg.
Ce déplacement immuable, qui est même inscrit dans les traités européens depuis 1992, concerne 751 députés, leurs assistants, les conseillers politiques de leurs groupes, ainsi qu’une grande partie des 3000 fonctionnaires, huissiers ou encore chauffeurs.
Ce grand déménagement a lieu douze lundis par an, pour un coût estimé à 180 millions d’euros, au grand dam de certains, qui souhaitent relancer la question d’un siège parlementaire unique. Réalisé par : Olivier Lamour