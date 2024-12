Documentaire

Nous sommes de la génération Mitterrand, du sida et du chômage de masse, nous sommes d’une génération qui cherche bien plus que des repères car elle se cherche toute entière. Une génération de l’image qui connaît pertinemment la puissance et les dévoiements des médias. Une génération élevée à l’heure du 20h par des parents qui ne peuvent aujourd’hui mesurer notre désarroi face au monde qu’ils nous laissent en héritage. Nous posons une question simple : que signifie être de gauche aujourd’hui ? Le documentaire tente de répondre à cette question essentielle en interrogeant de grandes figures de la pensée contemporaine. Celles-ci procèdent à un diagnostic sans complaisance de la gauche aujourd’hui, soulignent les avancées et les espoirs que suscitent les luttes sociales et réaffirment avec force la nécessité de penser l’utopie. De la disparition de l’URSS à la dernière crise financière, Après la gauche est un voyage à travers 20 années qui ont bouleversé la gauche mais c’est surtout, un acte de résistance. Un film de Jérémy Forni, Geoffroy Fauquier et Gaël BizienRéalisé par Jérémy Forni Avec Christophe Aguiton, Robert Castel, Christian Corouge, Susan George, Éric Hazan, François Houtard, Albert Jacquard, Lionel Jospin, Armand Mattelart, Antonio Négri, Edwy Plenel, Bernard Stiegker, Jean Ziegler. Montage : Nicolas Rumpl – Musique originale : François-Eudes Chanfrault Une coproduction Compagnie des Phares et Balises, Chevaldeuxtrois & Crossroads. Avec la participation de LCP Assemblée nationale & Planète Avec le soutien du Centre National du cinéma et de l’image animée, de la PROCIREP – Société des Producteurs et de l’ANGOA, ainsi que de la Commission du Film – Région Franche-Comté