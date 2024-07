Documentaire

Qu’est-ce que l’Union européenne, que représente-t-elle pour la Géorgie ? Ce pays, issu de l’éclatement de l’URSS, est actuellement secoué par une série de manifestations parfois violentes autour de l’adoption de la loi sur « l’ingérence étrangère » qui pourrait mettre en péril le statut de candidat à l’Union Européenne obtenu en décembre dernier.

Le gouvernement du parti « Rêve géorgien », dirigé par un oligarque qui a fait fortune en Russie, a finalement réussi à faire voter cette loi controversée, inspirée d’une législation russe, obligeant les ONG à déclarer leurs financements étrangers. Le régime prorusse de Tbilissi accuse l’Occident et l’Europe de vouloir imposer en Géorgie des principes progressistes, face aux valeurs traditionalistes, notamment anti-LGBT, qu’il promeut. Défiant le pouvoir, l’écrasante majorité de la population redouble de ferveur et réaffirme son rêve d’Europe.

Le reportage de Vladimir Vasak s’attachera à montrer le contexte dans lequel le vote de cette loi a été acquis, les espoirs de la jeunesse pro-européenne, les frustrations d’un pays dont 20% du territoire sont occupés par l’armée russe (Ossétie et Abkhazie) et la pression de la Russie de Vladimir Poutine qui cherche, une fois de plus, à asseoir son influence dans les ex-républiques soviétiques qui aspirent à la liberté et à la démocratie en reconstituant un empire à sa botte.

