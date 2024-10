Documentaire



Pour les Français, Rachida Dati représente à la fois une icône de la diversité et une intrigante dévorée par une ambition démesurée. ​Si sa personnalité soulève autant de passion, c’est sans doute parce qu’elle a forcé les portes du monde des puissants, qu’elle l’a dérangé, troublé et bousculé. Fille d’un maçon marocain et d’une mère algérienne de onze enfants, elle s’est hissée vers les sommets de la République, brisant les codes et s’émancipant de son histoire familiale. Retour sur les étapes décisives de son parcours, de la banlieue de Chalon-sur-Saône à la place Vendôme, où elle occupe la fonction de garde des Sceaux, grâce à des images d’archives et des témoignages.

Un film de Emmanuelle Menage