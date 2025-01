Documentaire

Via sa plateforme X, le patron de Tesla Elon Musk diffuse des fake news, des messages populistes de droite et fait de la publicité pour l’AfD. Il s’immisce également dans la politique intérieure de l’Italie et de la Grande-Bretagne. Quels sont les objectifs de Musk en la matière ? Devons-nous nous inquiéter et comment l’UE peut-elle réagir ?

Disponible jusqu’au 16/02/2025