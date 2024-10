Documentaire

Gardienne des traités et des lois européens, c’est la principale mission de la Commission européenne. Et pourtant, quand il est question de climat et d’écologie, Bruxelles n’agit pas. C’est ce que nous avons constaté. Nombre de cas environnementaux, infractions et décisions de justice, tombent dans les oubliettes de la Commission européenne. Des procédures pour certaines d’au moins 26 ans. Et dans les ¾ des cas, il s’agit d’environnement. Une drôle d’idée de l’État de droit. Une enquête en partenariat avec Investigate Europe

Disponible jusqu’au 24/09/2025