Conférence

L’Union européenne vit aujourd’hui la crise la plus grave de son histoire. Difficultés économiques, fracture entre pays riches et pauvres, afflux de réfugiés et drames humanitaires, incapacité à parler d’une seule voix, et bien sûr impact du Brexit et risque de contagion à d’autres pays membres : les fondements même de la construction européenne sont remis en cause. Tout cela dans un contexte de montée généralisée des populismes et d’un sentiment anti Union européenne dans les opinions publiques.

L’Union saura-t-elle éviter le naufrage et se réinventer face aux défis immenses et multiples qu’elle doit relever ? Quel rôle peut et doit jouer la société civile et notamment la jeunesse ?