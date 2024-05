Documentaire

À force de chercher toujours le compromis, l’Union européenne ne finit-elle pas par trahir ses idéaux ? À l’approche des élections, enquête sur les rouages de la politique européenne. Si l’on en croit les sondages, les élections européennes, qui se tiendront du 6 au 9 juin prochains, verront une large progression de la droite au Parlement. Dès aujourd’hui, ses différents partis exercent une forte influence sur les décisions prises au sein de l’Union européenne. En cause, le principe phare de l’UE : le compromis. Comment la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, négocie-t-elle avec des dirigeants tels que la Première ministre italienne Giorgia Meloni, membre d’un parti d’extrême droite ? En cherchant l’accord à tout prix, ne va-t-elle pas trop loin dans le renoncement ?

Immersion éclairante

Alors que le projet écologique du pacte vert est de plus en plus fragilisé et que de nombreuses mesures migratoires répondent désormais aux exigences des partis de droite, ce documentaire fouillé se penche sur les questions les plus délicates débattues à Bruxelles, pour tenter de comprendre comment les différentes familles politiques orientent discussions et décisions. Donnant la parole à des eurodéputés de tous bords – notamment l’Allemand Manfred Weber (CSU), la Française Aurore Lalucq (Place publique) et l’Italien Nicola Procaccini (Fratelli d’Italia) –, la réalisatrice Melanie Jost propose une éclairante immersion dans les rouages de l’Union européenne.

Documentaire de Melanie Jost (Allemagne, 2024, 52mn)

Disponible jusqu’au 29/07/2024