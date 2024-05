Conférence



Ces voisins sont des imbéciles ! Ça fait longtemps qu’on vous le dit ! Le gars un peu étrange du troisième, avec sa toge, Aristote, vous avait déjà mis le doute « Ils n’ont aucun sens de l’humour ! » et René D. qui habite au 5e étage aussi : « Ce sont de vraies horloges ! Ils sont incapables de changer un tant soit peu de comportement ! », sans parler du type qui habite en face, Henri B. « Vous savez, à mon avis ils ne travaillent même pas, ils sont incapables d’utiliser des outils ! ». Soumis à l’ostracisme de certains locataires influents, tous les autres locataires de l’immeuble se sont vus relégués au rang de voisins de second ordre. Ces voisins, vous l’aurez peut-être deviné, sont les membres des autres espèces, cet immeuble est la terre, et ces membres influents sont les humains.

Heureusement, l’explosion des recherches sur la cognition animale ces cinquante dernières années nous a permis d’avoir un aperçu de la richesse incroyable de ces autres cultures qui se cachent derrière les portes closes. D’une certaine manière, cette conférence sur l’intelligence animale vous propose d’ouvrir ces portes, et vous convie à une grande fête des voisins.