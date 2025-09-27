Le dipneuste doit son extraordinaire longévité à une mutation qui lui permet de résister aux sécheresses. Images tirées du documentaire « Les Zarbis ».
Le grand requin blanc, souvent perçu comme une créature redoutable, est un prédateur fascinant et complexe qui règne sur...
Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...
Quand les plaines s’assèchent, l’un des animaux les plus dangereux d’Afrique devient irascible. Ce jeune hippopotame a absolument besoin...
Ces petits félins mènent une vie secrète dans les forêts, pouvoir les observer est un privilège.
Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.
Pour mettre ses petits en sécurité, cette tigresse doit traverser un lac, mais les crocodiles des marais attendent leur...
Au cours de cette rencontre, Christine est revenu sur le monde fascinant des araignées. Elle a évoqué leur biologie,...
Les chats, ces créatures mystérieuses et indépendantes, ont toujours fasciné l’humanité. Leur comportement énigmatique et leurs réactions parfois déroutantes...
Des expériences ont été faites sur des dauphins, des chiens de sauvetage ou des papillons pour déterminer comment un...
Elles sont aériennes et aquatiques, combattantes et danseuses, tour à tour démonstratives et incroyablement discrètes. Entre enchantement et sentiment...
Le pachyderme a été officiellement reconnu comme une espèce invasive en Colombie en mars 2022, ce qui permet de...
Entre Malaisie, Philippines et Indonésie, dans la mer des Célèbes, la vie sous-marine est abondante et unique, en particulier...
Les femelles de Savana Lane mettent en place de nombreux stratagèmes pour séduire les mâles quelles jugent les plus...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
L’éléphant de mer évolue dans deux univers radicalement différents. Sur terre, l’éléphant de mer vit sous le règne des...
Sur les côtes du Brésil, chaque année à la même période, les tortues olivâtres viennent pondre et permettre ainsi...
Chez les hippocampes, c’est le mâle qui porte les œufs et qui donne naissance à sa progéniture. Images tirées...
Les limaces, ces petites créatures souvent méconnues, cachent des secrets fascinants en ce qui concerne leur reproduction. Bien qu’elles...
Depuis l’aube de la civilisation, l’homme et le chien ont formé une relation symbiotique unique, ancrée dans la compréhension...
Aujourd’hui la science reconnait que les animaux sont des êtres sensibles. Ils sont protégés par la loi, et des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site