Chaque année en janvier, dans la baie d’Arta à l’extrême est de la corne de l’Afrique, se produit un rassemblement mystérieux de requins-baleines, attirant de nombreux touristes désireux de nager avec eux malgré les dangers. L’association MEGAPTERA, fondée par Michel Vély, tire la sonnette d’alarme sur les risques encourus par ces animaux. Le Dr vétérinaire Bertrand Lafrance, surnommé le Docteur Courage, se bat depuis 1995 pour la création d’une Aire Marine Protégée. Des pêcheurs locaux reconvertissent leur activité en guide touristique et s’engagent dans la protection des requins-baleines en sensibilisant les visiteurs. Ce documentaire explore les enjeux environnementaux, humains et scientifiques de cette lutte pour préserver le plus grand poisson du monde.



Un documentaire de René Heuzey et Lucile Hochdoerffer