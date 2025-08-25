Documentaire

A 1h30 de Melbourne, la réserve de Phillip Island est entourée par l’azur de l’océan.

La partie sud de l’île héberge une colonie de manchots pygmées aussi appelés petits manchots bleus de par leur plumage aux reflets indigo.

Ici, pas question de perturber les manchots dans leur habitat naturel, on a donc construit un réseau des passerelles en bois à travers le site. Les visiteurs peuvent ainsi observer les animaux sans les déranger.

Chaque année, près de 500 000 visiteurs viennent observer la Parade des Manchots. Une expérience hypnotisante et attendrissante !

Extrait du film : ​​ »Australie en Bleu » – issu de la collection « Voyage à travers les couleurs »

Réalisation : Philippe Moreau

