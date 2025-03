Podcast

Beaucoup de gens confondent manchots et pingouins, mais ces deux oiseaux appartiennent à des familles bien distinctes et présentent des différences majeures.

Les manchots, que l’on associe souvent aux paysages glacés de l’Antarctique, sont incapables de voler. Leur morphologie est parfaitement adaptée à la nage : leurs ailes, rigides et aplaties, fonctionnent comme de véritables nageoires. Ils possèdent un corps trapu, une démarche maladroite sur la terre ferme et une épaisse couche de graisse leur permettant de résister aux températures extrêmes. Parmi les espèces les plus connues, on trouve le manchot empereur et le manchot royal, célèbres pour leur élégance et leurs colonies impressionnantes.

À l’inverse, les pingouins sont des oiseaux qui vivent exclusivement dans l’hémisphère nord, notamment en Arctique et dans certaines régions côtières de l’Atlantique Nord. Contrairement aux manchots, ils savent voler et possèdent des ailes adaptées au vol battu. Leur mode de vie est très différent : ils nichent souvent sur des falaises et sont plus petits que la plupart des manchots. Le grand pingouin, aujourd’hui éteint, était l’exception, car il ne volait pas et ressemblait beaucoup aux manchots actuels.