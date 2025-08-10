Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les langages des animaux Si les animaux ne parlent pas, ils ne sont pas pour autant muets. Ils ont développés des langages, parfois...

Documentaire Qui sont les animaux avec des compétences de survie ultime ? Si certains animaux peuvent se dorer la pilule au soleil ou batifoler dans la nature, d’autres au contraire doivent...

Documentaire Les meilleurs lieux où admirer la vie marine aux Bahamas Cet archipel des Caraïbes, aux 700 îles et îlots coralliens, était véritable havre de paix pour les amoureux de...

Documentaire Les vandales chez les animaux Squatters, envahisseurs, destructeurs… Quelques animaux très, très mal élevés sont capables pour survivre de se conduire comme de véritables...

Documentaire Un sanctuaire naturel en Ecosse Petit archipel battu par les vents, les Îles Shetland sont aujourd’hui un sanctuaire pour de nombreuses espèces rares et...

Documentaire Le tigre du Bengale : le roi de la mangrove La forêt des Sundarbans est la plus grande mangrove de la planète, elle s’étire sur plus de 10 000...

Documentaire Rencontre avec un fervent défenseur des ours Rémy Dupouy, un naturaliste, s’est lancé une quête : observer un ours brun dans son milieu naturel. Pour cela,...

Documentaire Roumanie : un lien homme-ours exceptionnel En Roumanie, le lien homme-ours déchaîne les passions. Plusieurs milliers de plantigrades vivent dans les Carpates. Rémy Dupouy, un...

Documentaire Combat d’éléphants impressionnant Les mâles éléphants vivent en solitaire, sauf à la saison des amours pendant laquelle ils se rapprochent des troupeaux...

Documentaire Extinction des espèces d’Afrique – L’histoire d’un massacre L’histoire de l’homme et de la faune d’Afrique remonte à plus de 2 000 ans. Il y a eu...

Documentaire L’île aux léopards Le léopard est l’un des plus mystérieux prédateurs d’Afrique. Au nord du Bostwana, là où l’Okavango forme l’un des...

Documentaire Quand les animaux s’essayent aux sports urbains Le bestiaire en folie débarque dans les parcs, esplanades ou quartiers d’affaires pour s’essayer aux sports «urbains». Sports d’hiver,...

Documentaire Comment « s’habillent » les animaux ? De l’amibe à la baleine bleue, toutes les créatures ont besoin d’un « vêtement » pour se protéger du monde extérieur....

Documentaire Plan à trois chez les tortues Pour cette femelle tortue verte, se reproduire est une véritable épreuve.

Documentaire L’animal le plus puissant du continent Dès les beaux jours, il ne pense qu’à dévorer tout ce qu’il trouve

Documentaire Moustiques tigres : l’invasion Arrivé en France en 2004, le moustique tigre prolifère un peu partout, notamment à cause du réchauffement climatique. A...

Conférence Sur les traces d’Arachné Admiration ou répulsion, les araignées ne laissent pas indifférent. Mais les connaît-on vraiment ? La biologiste Christine Rollard nous...

Documentaire Sexe : comment fait le cheval ? Cet étalon blanc est le mâle dominant. Il approche une jument qui n’a pas de poulain en pleine saison...

Documentaire Humanima – Quand la caméra ne tourne pas Jean Cardinal, un entraîneur bien connu des producteurs cinématographiques canadiens, américains et européens est aussi un véritable passionné des...