Existe-t-il une médecine animale? L’étourneau, l’ours, le mouton, les grands singes, ou le papillon monarque, tous se soigneraient grâce à des plantes et molécules de leur environnement! Problèmes digestifs et cutanés, infections parasitaires, régu- lation des naissances: les animaux auraient leurs recettes médicales que certaines espèces, comme le chimpanzé, transmettent même aux générations suivantes. Quels sens mobilisent les animaux pour se soigner? Auraient-ils inspiré notre médecine? Au croisement de l’Ethologie, des Neurosciences, de la Médecine et de l’Anthropologie, les «animaux-méde- cins» nous interrogent sur la frontière animal/humain, et sur la naissance de l’intelligence et de la culture.