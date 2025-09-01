Documentaire

Aliwal Shoal est l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine au monde. C’est aussi l’un des premiers à avoir proposé des plongées à proximité des requins sans aucun mode de protection.

Aujourd’hui, c’est Sean Wisedale, un aventurier populaire d’Afrique du Sud qui se lance dans le bain. Il est accompagné de Juan Pereira, un plongeur expert et un passionné de requins depuis sa plus tendre enfance.

Et vous, seriez-vous prêts à tenter l’aventure ?🙈

Extrait du film: » Nouveaux Paradis – Afrique du Sud »

Réalisation: Pascal Sarragot & Salvatore Guadagnino

Production: MAHA, What’s up Films & ARTE G.E.I.E.