Parfois, sous l’eau, il se passe des trucs étranges.
Le monde sous-marin recèle des trésors qui dépassent souvent notre imagination la plus fertile. Parmi ces merveilles, le corail...
Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Des centaines de millions de papillons s’agglutinent sur les arbres d’une forêt mexicaine…
Pour aller à la rencontre des géants des mers, les cétacés, nous allons suivre François Sarano, océanographe et ancien...
Le bousier est un insecte coléoptère coprophage.
Souvent qualifiés de forêts tropicales des mers, les récifs coralliens abritent près de 25 % de la vie marine...
Cet oiseau mystérieux se cache au cœur d’une forêt mexicaine.
Des renards jouent les baby-sitter, des mouches se déguisent en guêpes, les buses miaulent et les chevreuils aboient. Les...
Dans un petit village du sud de l’Inde, 2000 habitants cohabitent avec … 2500 paons ! Ils les protègent...
À travers la voix d’un éléphant de près de 60 ans, ce documentaire retrace une vie marquée par l’enfance...
Avec sa place exceptionnelle : 200 km de sable blanc ourlé de vert par l’immensité de la forêt tropicale,...
C’est un lieu secret qu’on ne peut voir que du ciel…
Les lois anti-braconnage portent leurs fruits au Kenya où le nombre d’éléphants a augmenté. Ce qui n’est pas sans...
Les Français sont fous de leurs animaux de compagnie. Au Salon Animal Show, les chiens et chats de tous...
Alors que pour certains animaux il est préférable de rester seul, pour d’autres, faire équipe avec d’autres mamans relève...
Homme et animal sont-ils si différents que ça ? Bien des cultures et idéologies ont tenté d’établir une séparation...
C'est un prédateur ultime, implacable : le crocodile marin est le reptile le plus imposant de...
Le « T-Rex » était sans doute le plus parfait des prédateurs. Une mâchoire mortelle et 7 tonnes de...
On compte actuellement un peu plus de 7,8 millions d’espèces animales sur Terre. Parmi ces espèces, seul un faible...
