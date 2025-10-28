Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd parmi les vipères.
Le cachalot, bien plus performant qu’un sous-marin de l’armée
En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...
Depuis le ciel, ce pilote repère des milliers de requins bordés non loin d’une plage bondée. Il cherche à...
Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux...
Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...
La mère léopard est prête à tout pour défendre ses petits. L’intrus se retrouve face à une redoutable opposante.
Suivez le travail de Steve Goodman, aventurier du monde animal, à la rencontre de la faune indigène de Madagascar....
Cet organe bruiteur, aussi appelé cascabelle, est synonyme de danger dans le désert. Savez-vous vraiment comment il fonctionne ?
Chien de berger, de garde, de défense et de compagnie. Caractère: Facile à dresser grâce à sa remarquable intelligence...
Décimées par une chasse abusive aux XIXe et XXe siècles, la baleine noire – ou baleine franche – est la plus...
Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...
Avant d’arriver à leur but ultime, les éléphants passent une série d’épreuves difficiles. Parmi elles, la traversée d’une zone...
En trois semaines, les lionceaux doublent en taille. Mais ils restent très vulnérables, notamment lorsque leur mère part chasser.
La migration des oiseaux est aujourd’hui menacée par l’emprise croissante des humains sur la nature. Des Pays-Bas au sud...
La morsure d’un requin fournit beaucoup d’informations sur sa façon de vivre et de chasser, mais nous en savons...
Dans un petit village au nord de la Tanzanie, Monkawa est le « maître du serpent ». Au fil des ans,...
Les hamsters font partie des rongeurs les plus populaires en tant qu’animaux de compagnie. Leur petite taille, leur comportement...
Carlins, chihuahuas et bouledogues sont des races de chiens très recherchées, mais ces quadrupèdes sont souvent atteints de maladies...
Personne ne sait comment ils sont arrivés à Madagascar, et la fonction exacte de ce 3e œil est encore...
Comme beaucoup de plongeurs, Vincent est tombé sous le charme … d’un squale ! Pour cela il n’a pas...
