Chaque année, au printemps, les crabes rouges envahissent l’île Christmas, une île au large de l’Australie.
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Les océans sont une zone de combat ou se jouent chaque jour une lutte sans merci pour la survie....
L’été, c’est le moment des balades en famille dans les champs remplis de vaches ou de moutons. Ce soir,...
Ce bébé gnou a beaucoup de difficulté à se déplacer, les vétérinaires vont devoir intervenir rapidement pour l’examiner. Réalisatrice...
En Champagne-Ardenne, durant le début de l’automne, il est possible d’observer le brame du cerf. L’animal défend son territoire,...
Quand Charlie le cheval devint aveugle, Jack le bouc décida d’être ses yeux.
New York possède la plus forte densité de faucons pèlerins du monde.
Apparu sur terre il y a plus de deux cents millions d’années, le crocodile fascine autant qu’il effraie. Vénéré...
Environ 1300 chevaux sauvages vivent en Alberta, dans les piémonts des Rocheuses. Un moratoire sur la capture et l’abattage...
Elles ne pardonnent pas…
Un nuage de sauterelles de cette taille ne se rencontre qu’une fois tous les dix ans. Elles engloutissent 40...
Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.
Pénétrons discrètement l’intimité des mammifères carnivores comme le renard, l’hermine et le blaireau et partageons un instant la vie...
Dans la chaîne montagneuse du Virungas, partagée entre l’Ouganda, la République démocratique du Congo et le Rwanda, vivent les...
Beaucoup d’insectes savent se faire entendre, c’est le cas par exemple des sauterelles et des grillons. Voilà de sympathiques bestioles...
Le guépard est un grand mammifère carnassier de la famille des félidés vivant en Afrique et en Asie de...
Raphaël se bat pour protéger nos grands primates
Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils...
Le West Highland White Terrier est l’un des membres de la famille centenaire des terriers d’Ecosse. Au fil des...
Les monstres marins ont-ils réellement disparus ? Malgré la précision croissante de nos connaissances, notre imaginaire continue d’enfanter des...
Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent...
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