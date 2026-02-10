À quoi ressemblent les colonies souterraines des fourmis ? 10 tonnes de ciment ont été nécessaires pour remplir les...
La récente multiplication des études scientifiques sur les intelligences de multiples espèces animales et leur retentissement médiatique ne peuvent...
Lucie s’occupe de deux petits oisillons tombés du nid ; Olivier prend des nouvelles du couple de toucans dont...
Difficile début de vie pour ce bébé tigre abandonné par sa mère Un documentaire de MP VETTES – LEMASSON
Alors que sa mère a mal estimé l’arrivée de la marée, un bébé veau-marin peine à rester en vie....
Ses pattes, ses griffes et ses molaires lui permettent d’attraper du poisson, mais il n’est pas assez bien équipé...
La domestication est-elle soutenable ? Quelle place accorder à l’animal de compagnie ? Quel est le statut de l’animal...
Lorsqu’un chat prend du poids, la question de l’alimentation devient centrale. Contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas...
Une petite piqûre d’abeille peut être très douloureuse, mais pourquoi et comment piquent-elles ? Images tirées de la série...
Au pied du Mont Kenya, la réserve de Lewa est dédiée aux rhinocéros. David fait partie des gardiens. Il...
Les mammifères ont su conquérir tous les environnements, jusqu’aux plus hostiles, des sommets majestueux aux déserts les plus arides....
Un cochon domestique miniature en Californie. Quel part d’instinct le cochon conserve-t-il malgré sa domestication ? Quel type d’interactions...
Histoire d’une rencontre entre un pêcheur inventif et l’espadon, pour le plus grand malheur de ce dernier pourchassé et...
Le husky de Sibérie (ou husky sibérien) est décrit dans le standard FCI comme d’un tempérament gentil et doux,...
« Kerguerenne » illustre l’aventure de quelques hivernants amoureux de la nature qui partent en expédition afin de procéder...
“Février, le mois le plus cruel”, est un documentaire produit par Waggintale Films qui montre la réalité des galgos...
Jurassique supérieur, au Portugal. Un petit Allosaurus curieux est intrigué par l’arrivée d’un jeune Dinheirosaurus. Le petit allosaure se...
Cet oiseau géant n’hésite pas à faire quelque chose de terrible pour assurer la survie de sa progéniture.
\r\n\r\nDe nombreux herbivores ont développé des cornes, des défenses et des bois pour se protéger et combattre des mâles...
Prise au piège par la progression des terres cultivées ou offertes au bétail, une population de jaguars voit sa...
