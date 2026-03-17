Environ 1300 chevaux sauvages vivent en Alberta, dans les piémonts des Rocheuses. Un moratoire sur la capture et l’abattage de ces chevaux a pris fin en 2019 et des groupes de conservation s’inquiètent pour l’avenir de ces animaux. Comme ils se nourrissent parfois sur les mêmes terres que le bétail, certains éleveurs de bovins souhaiteraient un meilleur contrôle de ces populations.