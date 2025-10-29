Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième troupeau arrive au point d’eau et sème la panique.
Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...
Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...
Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...
Le cachalot, bien plus performant qu’un sous-marin de l’armée
En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...
Depuis le ciel, ce pilote repère des milliers de requins bordés non loin d’une plage bondée. Il cherche à...
Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux...
Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...
En pêchant dans les îles Abacos, ce plongeur est devenu la proie d’un requin. Son ami, qui pêchait à...
Au Kirghizistan, dans les montagnes de Tian Shai, vit Hassan Baï’ake, une des derniers aigliers d’Asie centrale. A 62...
Depuis près d’un siècle, les abeilles ont été l’objet d’une attention soutenue de la part des chercheurs dans le...
Sur les hauts plateaux andins vit l’ours à lunettes, l’un des plus mystérieux plantigrades de la planète. Tournées durant une année entière,...
Des éléphants pillards, effrontés, sans scrupules viennent chaque matin dévaster des plantations dont dépend la survie de paysans d’Asie...
Scarlett chasse seule aujourd’hui, mais elle sait comment utiliser les indices d’Alex pour repérer les crabes qui lui ont...
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Le bleu de la Méditerranée est particulier : un bleu intense, profond, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs....
Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au...
Philippe Henry est préoccupé par le sort réservé à la nature et à ses habitants. Avec son appareil photo,...
Les carcajous ne se contentent pas de survivre dans l’environnement hostile de l’Alaska, ils prospèrent grâce à lui. Images...
Le long des côtes sauvages de Bretagne, où l’Atlantique vient s’écraser contre d’imposantes falaises, un spectacle naturel intemporel se...
