Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La chaleur est aussi une épreuve pour les lions Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...

Documentaire La panthère des neiges, reine des montagnes Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...

Documentaire La vipère du Gabon de l’Ouest, silencieuse, solitaire et redoutable Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...

Documentaire Pourquoi les requins requiem de sable sont-ils attirés par cette centrale électrique ? En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...

Documentaire À Miami, les baigneurs côtoient des milliers de requins sans le savoir Depuis le ciel, ce pilote repère des milliers de requins bordés non loin d’une plage bondée. Il cherche à...

Documentaire Attaque inhabituelle d’un requin nourrice atlantique Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux...

Documentaire Les petits léopards naissent aveugles et leur mère doit les déplacer tous les deux jours Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...

Documentaire Un plongeur se fait mordre à la tête par un requin En pêchant dans les îles Abacos, ce plongeur est devenu la proie d’un requin. Son ami, qui pêchait à...

Documentaire Maître des génies, Hassan Baï’ake Au Kirghizistan, dans les montagnes de Tian Shai, vit Hassan Baï’ake, une des derniers aigliers d’Asie centrale. A 62...

Conférence À quoi pensent les abeilles ? Depuis près d’un siècle, les abeilles ont été l’objet d’une attention soutenue de la part des chercheurs dans le...

Documentaire La vie secrète de l’ours à lunettes Sur les hauts plateaux andins vit l’ours à lunettes, l’un des plus mystérieux plantigrades de la planète. Tournées durant une année entière,...

Documentaire Les éléphants d’Asie du Sud-Est, le défi de la consanguinité Des éléphants pillards, effrontés, sans scrupules viennent chaque matin dévaster des plantations dont dépend la survie de paysans d’Asie...

Documentaire Insolite : un poulpe chasse en se laissant guider par une plongeuse Scarlett chasse seule aujourd’hui, mais elle sait comment utiliser les indices d’Alex pour repérer les crabes qui lui ont...

Documentaire La chouette lapone – La demeure sauvage du Père Noël La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...

Documentaire La malédiction du pangolin Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au...

Documentaire Humanima : témoin de la nature Philippe Henry est préoccupé par le sort réservé à la nature et à ses habitants. Avec son appareil photo,...

Documentaire Dès que la nourriture se fait rare, c’est la guerre pour les carcajous Les carcajous ne se contentent pas de survivre dans l’environnement hostile de l’Alaska, ils prospèrent grâce à lui. Images...