Documentaire

Née dans un village reculé du nord de l’Iran, Sahar a 18 ans. Elle a perdu sa mère d’un cancer il y a deux ans. Sa mère était toute sa vie, cette perte a laissé Sahar impuissante et inconsolable. Elle vit maintenant seule avec son père handicapé mental et doit prendre soin de lui, une promesse qu’elle a faite à sa mère. Sahar se sent perdue face à son avenir, elle est sur le point de terminer le lycée et attend avec impatience de commencer ses études supérieures en école de médecine. Elle voudrait devenir médecin, ce qui était aussi le souhait de sa mère.