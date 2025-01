Documentaire

Un trésor qui fait la fortune des exploitations forestières. Bûcherons et chauffeurs viennent de toute l’Indonésie pour chercher les meilleurs salaires du pays, abattant à tours de bras. Un travail dangereux qui s’effectue dans des conditions extrêmes. La déforestation massive a défiguré la région jusqu’à mettre en péril les espèces sauvages et les peuples autochtones qui y vivent. Bornéo, la quatrième plus grande île du monde, est devenue le symbole de cette lutte inégale contre les grandes compagnies qui exploitent ses richesses au détriment de ses habitants, de sa faune et de sa flore.

Un documentaire d’Alexandre Deraims