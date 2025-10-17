Chaque matin, la journaliste palestinienne Islam al-Zaanoun enfile son gilet pare-balles sous le regard de son enfant – elle...
En 2026, la Bulgarie remplacera le lev par l’euro. Cette décision ne fait pas l’unanimité chez ses citoyens qui...
Marseille. Jean-Yves Sayag est responsable de la lutte contre les décharges sauvages, un phénomène qui défigure des quartiers et...
Avec l’inflation des derniers mois, pour certains Français parmi les plus démunis, le vol dans les supermarchés serait devenu...
Les Seychelles sont connues comme un paradis tropical avec une industrie touristique de plusieurs millions de dollars. Mais au-delà...
À travers la parole de victimes et un travail d’infiltration journalistique, une enquête sidérante sur les organisations religieuses qui,...
Des magasins vides, une monnaie qui a perdu toute valeur, une population à bout de souffle et des hôpitaux...
Depuis 25 ans, la justice turque s’acharne sur la sociologue franco-turque Pinar Selek, poursuivie pour un attentat. Réfugiée en...
Emblèmes de la Chine nouvelle qui réussit, les millionnaires patrons d’entreprise sont la nouvelle cible d’une vaste campagne de...
La Ligue sud-coréenne de Football va bientôt se doter de détecteurs de mensonge ! Ce n’est pas une blague…...
Au Brésil, les descendants d’esclaves ont vécu pendant des siècles sur des terres occupées par leurs ancêtres. Mais ces...
Les villes d’après, témoigne du renouveau d’une Roumanie qui parachève sa transition économique et politique. A partir de l’analyse...
Chaque année, plus d’un million de citadins, dont 200 000 franciliens, décident de tenter l’aventure et de se mettre...
Avec le réchauffement climatique, les glaciers fondent comme jamais et révèlent leurs secrets. Ces dernières semaines en Valais un...
Isolés dans les contreforts de l’Himalaya pakistanais, les Kalash. Ces bergers chantent, dansent et communient avec leurs ancêtres, leurs...
Dans le village de Cândido Godói au Brésil, un nombre étrangement élevé de femmes donne naissance à des jumeaux....
Début octobre, un bateau transportant 550 clandestins en provenance d’Afrique coulait au large de la Sicile. Bilan : 359...
Depuis trois décennies, l’Est de la République Démocratique du Congo est en proie à des conflits sanglants sur fond...
Quatre fois grand-mère, Minja donne l’impression d’être absolument inoffensive. Mais ceux qui la connaissent savent qu’elle cache bien son...
Au coeur de la taïga arctique, la rude vie d’un éleveur évène épris de liberté, à la fois solitaire...
