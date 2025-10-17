Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Gaza : une femme reporter en première ligne Chaque matin, la journaliste palestinienne Islam al-Zaanoun enfile son gilet pare-balles sous le regard de son enfant – elle...

Documentaire Bulgarie : mission zone euro En 2026, la Bulgarie remplacera le lev par l’euro. Cette décision ne fait pas l’unanimité chez ses citoyens qui...

Documentaire Ces poubelles à ciel ouvert qui coûtent des millions d’euros Marseille. Jean-Yves Sayag est responsable de la lutte contre les décharges sauvages, un phénomène qui défigure des quartiers et...

Documentaire Inflation : ces Français obligés de voler pour se nourrir Avec l’inflation des derniers mois, pour certains Français parmi les plus démunis, le vol dans les supermarchés serait devenu...

Documentaire Les Seychelles, l’héroïne et moi Les Seychelles sont connues comme un paradis tropical avec une industrie touristique de plusieurs millions de dollars. Mais au-delà...

Documentaire Homothérapies, conversion forcée À travers la parole de victimes et un travail d’infiltration journalistique, une enquête sidérante sur les organisations religieuses qui,...

Documentaire Venezuela sous-tension, la révolte gronde contre le régime socialiste Des magasins vides, une monnaie qui a perdu toute valeur, une population à bout de souffle et des hôpitaux...

Documentaire Turquie, le combat pour la liberté de Pinar Selk Depuis 25 ans, la justice turque s’acharne sur la sociologue franco-turque Pinar Selek, poursuivie pour un attentat. Réfugiée en...

Documentaire Chine : la disparition des milliardaires Emblèmes de la Chine nouvelle qui réussit, les millionnaires patrons d’entreprise sont la nouvelle cible d’une vaste campagne de...

Documentaire La ligue de football truquée par la mafia La Ligue sud-coréenne de Football va bientôt se doter de détecteurs de mensonge ! Ce n’est pas une blague…...

Documentaire Au Brésil, les descendants d’esclaves luttent pour leur terre Au Brésil, les descendants d’esclaves ont vécu pendant des siècles sur des terres occupées par leurs ancêtres. Mais ces...

Documentaire Santier in lucru Les villes d’après, témoigne du renouveau d’une Roumanie qui parachève sa transition économique et politique. A partir de l’analyse...

Documentaire Quand les néo ruraux se plaignent de la vie à la campagne Chaque année, plus d’un million de citadins, dont 200 000 franciliens, décident de tenter l’aventure et de se mettre...

Documentaire Les secrets des glaciers Avec le réchauffement climatique, les glaciers fondent comme jamais et révèlent leurs secrets. Ces dernières semaines en Valais un...

Documentaire Pakistan, les irréductibles Kalash Isolés dans les contreforts de l’Himalaya pakistanais, les Kalash. Ces bergers chantent, dansent et communient avec leurs ancêtres, leurs...

Documentaire Au Brésil, le mystérieux village des jumeaux Dans le village de Cândido Godói au Brésil, un nombre étrangement élevé de femmes donne naissance à des jumeaux....

Documentaire Clandestins, ils traversent l’enfer ! Début octobre, un bateau transportant 550 clandestins en provenance d’Afrique coulait au large de la Sicile. Bilan : 359...

Documentaire RDC : Esther, l’espoir par les mots Depuis trois décennies, l’Est de la République Démocratique du Congo est en proie à des conflits sanglants sur fond...

Documentaire Minja, rebelle jusqu’au bout de sa canne Quatre fois grand-mère, Minja donne l’impression d’être absolument inoffensive. Mais ceux qui la connaissent savent qu’elle cache bien son...