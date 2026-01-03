Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Crise au Brésil : l’enfer des familles obligées de squatter des logements Pour des dizaines de milliers de familles touchées par la crise, prendre d’assaut des immeubles inoccupés du centre-ville de...

Documentaire Le cri de Janibek : la chasse aux loups des Kazakhs de l’Altaï Xoda vit au pied de l’Altaï Mongol, dans la partie ouest du pays. Fidèle à ses ancêtres Kazakhs il...

Documentaire Bougainville : le prochain pays du monde Située en plein océan Pacifique, l’île de Bougainville doit obtenir son indépendance d’ici au 1er septembre 2027 et deviendra...

Podcast Andrew Tate, le virus de la virilité Ancien kickboxeur devenu un épouvantable influenceur masculiniste, Andrew Tate est sous le coup d’accusations de viols en Angleterre et...

Documentaire Salvador : un état sous contrôle Au Salvador, les « maras », ces groupes criminels qui sévissent en Amérique Latine, sèment la terreur et battent les records...

Documentaire Haut-Karabakh : une paix fragile Dans les montagnes d’Arzabet, à la frontière arménienne, Gayené pleure son fils Sakho, tombé lors de la dernière guerre...

Conférence Les relations humaines peuvent-elles changer notre regard sur les migrants ? Les relations humaines peuvent-elles changer notre regard sur les migrants ? Débat avec Johan Rochel, éthicien, et Alain-Tito Mabiala,...

Documentaire Paris : l’envers du périphérique Aujourd’hui, 120 000 personnes vivent au bord du périphérique. Pour ces riverains, le vacarme incessant de la voie la...

Documentaire Le berceau du Titanic 885 membres d’équipages, 269 mètres de long, 2000 tôles, 3 millions de rivets… Le Titanic voulait jouer dans la...

Documentaire Chine : ces villages sont condamnés par les rejets polluants des usines Les « villages du cancer »… Ils seraient près de 450 en Chine dans le sud-est du pays, fortement...

Documentaire Japon : Fukushima, eaux toxiques En juillet 2025, une journée en état d’alerte au tsunami aura suffi à réveiller le traumatisme du 11 mars...

Documentaire Les folles vacances des Chinois Pour les Chinois, les vacances sont une nouveauté! Ils ont découvert les congés payés il y a 15 ans...

Documentaire Survivalistes : des bunkers pour millionnaires Aux Etats-Unis, ils seraient quelques 5 millions de citoyens à se préparer à ce que leur pays sombre dans...

Documentaire Mayotte, les aventuriers de la France perdue Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...

Documentaire Burkina, un ami en détresse C’était un pays proche de la Suisse, des téléspectateurs de Temps Présent, qui avaient contribué à financer un hôpital....

Documentaire A Madagascar, des initiatives solidaires pour lutter contre la pauvreté en milieu rural À Madagascar, des hommes et des femmes s’interrogent et se lèvent pour combattre le fatalisme et la résignation au...

Documentaire Nuit Debout – Une manifestation complexe et insaisissable Ce film revient sur le mouvement social né sur la place de la République au printemps 2016, à travers...

Documentaire Bahamas : les leçons de l‘ouragan C’est une catastrophe oubliée. Sur les deux îles les plus septentrionales des Bahamas, « Abaco » et « Grand Bahamas », l’ouragan « Dorian »...