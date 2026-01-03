Comment des marches pacifiques ont tourné au bain de sang.
Comment des marches pacifiques ont tourné au bain de sang.
Pour des dizaines de milliers de familles touchées par la crise, prendre d’assaut des immeubles inoccupés du centre-ville de...
Xoda vit au pied de l’Altaï Mongol, dans la partie ouest du pays. Fidèle à ses ancêtres Kazakhs il...
Située en plein océan Pacifique, l’île de Bougainville doit obtenir son indépendance d’ici au 1er septembre 2027 et deviendra...
Ancien kickboxeur devenu un épouvantable influenceur masculiniste, Andrew Tate est sous le coup d’accusations de viols en Angleterre et...
Au Salvador, les « maras », ces groupes criminels qui sévissent en Amérique Latine, sèment la terreur et battent les records...
Dans les montagnes d’Arzabet, à la frontière arménienne, Gayené pleure son fils Sakho, tombé lors de la dernière guerre...
Cet espoir fou, c’est celui d’un homme qui a failli devenir fou et, ayant guéri de ses troubles psychiatriques...
Les relations humaines peuvent-elles changer notre regard sur les migrants ? Débat avec Johan Rochel, éthicien, et Alain-Tito Mabiala,...
Aujourd’hui, 120 000 personnes vivent au bord du périphérique. Pour ces riverains, le vacarme incessant de la voie la...
885 membres d’équipages, 269 mètres de long, 2000 tôles, 3 millions de rivets… Le Titanic voulait jouer dans la...
Les « villages du cancer »… Ils seraient près de 450 en Chine dans le sud-est du pays, fortement...
En juillet 2025, une journée en état d’alerte au tsunami aura suffi à réveiller le traumatisme du 11 mars...
Pour les Chinois, les vacances sont une nouveauté! Ils ont découvert les congés payés il y a 15 ans...
Aux Etats-Unis, ils seraient quelques 5 millions de citoyens à se préparer à ce que leur pays sombre dans...
Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...
C’était un pays proche de la Suisse, des téléspectateurs de Temps Présent, qui avaient contribué à financer un hôpital....
À Madagascar, des hommes et des femmes s’interrogent et se lèvent pour combattre le fatalisme et la résignation au...
Ce film revient sur le mouvement social né sur la place de la République au printemps 2016, à travers...
C’est une catastrophe oubliée. Sur les deux îles les plus septentrionales des Bahamas, « Abaco » et « Grand Bahamas », l’ouragan « Dorian »...
La « perle de la Mer Noire » a été sérieusement menacée par l’armée russe, mais son centre-ville a été épargné...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site