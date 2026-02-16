Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Lagos : quand les multimillionnaires tombent dans la démesure C’est l’une des villes d’Afrique qui compte le plus de millionnaires. Ils seraient plus de 10.000 à Lagos, un...

Documentaire Moscou : au coeur de tous les extrêmes La jeunesse russe semble avoir perdu la tête. Une génération déboussolée qui se cherche dans un pays où plus...

Documentaire La vie des SDF l’été On estime qu’il y a près de 8000 Personnes sans domiciles fixes à Paris. L’hiver, de nombreuses associations aident...

Documentaire Manille, le peuple des enfants perdus Hors-la-loi dès 10 ans, 100 000 gamins survivent entre cimetières et dépôts d’ordures autour de la capitale philippine. Plongée...

Documentaire Et si la Chine avait menti ? Qui sont ces lanceurs d’alerte que les autorités chinoises ont voulu faire taire au début de l’épidémie ? Le...

Documentaire Des barreaux pour une barrette En Tunisie, fumer un joint, c’est risquer de passer un an derrière les barreaux. À l’origine de cette politique...

Documentaire Ukraine, de glace et de feu Depuis juin 2023, les soldats ukrainiens participent à une contre-offensive meurtrière. Malgré l’utilisation de matériels modernes, financés par de...

Documentaire Habiter le monde – Tokyo : la mégalopole des micro-maisons Philippe s’immerge dans Tokyo, ensemble urbain fascinant à bien des égards. La ville lui apparaît hors gabarit, moderne et...

Documentaire Chamanisme : les médecins volants du Rio Pastaza Les indiens Achuar vivent dans le sud-est de l’Équateur, le long du fleuve Rio Pastaza, loin de toute civilisation....

Documentaire Témoin indésirable Dans le deuxième pays le plus meurtrier pour les journalistes, la Colombie, un reporter réalise les derniers reportages de...

Documentaire Afrique du Sud, corruption au sommet de l’État En 2017, les « GuptaLeaks » révèlent l’étendue de la corruption qui frappe les institutions sud-africaines. Retour sur un scandale politico-financier...

Documentaire Logements insalubres : ces familles se retrouvent entassés dans des taudis Ils vivent à plusieurs familles entassées dans des pavillons de banlieue. A la rencontre des victimes des nouveaux marchands...

Documentaire Agriculture : les militants du circuit court Leur voix se fait de plus en plus forte. Leur objectif ? Cultiver local, manger local et valoriser les...

Documentaire Ukraine : vélos solidaires Un urbaniste danois, passionné pour la bicyclette, livre des vélos donnés en Europe aux Ukrainiens dénués de moyens de...

Documentaire Les sœurs, les femmes cachées du Jihad France 24 vous propose un documentaire exceptionnel, réalisé en partenariat avec « Envoyé spécial », sur les femmes cachées de la...

Documentaire Méditerranée orientale : l’épreuve de force Alliés militaires dans l’Otan, voisins, Athènes et Ankara n’entretiennent pas moins une relation tendue, chargée de vieux contentieux et...

Documentaire Cabaret Circus, plongée au Crazy Horse de Paris Elles se nomment Lila Magnétik, Mina Velours, Nooka Caramel, Psyko Tikko, Suzy Festival… Sur scène, elles ne sont vêtues...