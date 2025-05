Documentaire

BBC Africa Eye s’infiltre pour dénoncer un système de retraite inefficace et corrompu au Nigeria, qui laisse certaines personnes âgées malades et sans le sou, tout en accordant à certains politiciens des indemnités de retraite exorbitantes. La journaliste Yemisi Adegoke se rend dans l’État de Cross River pour rencontrer des « retraités fantômes », des personnes âgées que l’État a déclarées mortes et privées de leur pension. Certaines d’entre elles sont obligées de compter sur le soutien financier de leurs proches et subissent un traitement déshumanisant de la part des fonctionnaires de l’État pour avoir demandé le rétablissement de leur pension.