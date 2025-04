Documentaire

La route de la vallée du Duong est le seul moyen d’accès entre la Chine, la Birmanie et le Tibet. Une route bitumée sur les trente premiers kilomètres et qui devient très vite une piste très périlleuse. On la considère en Chine comme la plus dangereuse des routes. Éboulements, passages difficiles où tout croisement de véhicules est impossible, boue, tunnel trop étroit, rien n’épargne les conducteurs. La route demande une concentration extrême. Les falaises sont vertigineuses. Le moindre coup de volant peut être fatal. Et quand la menace ne vient pas du bas, elle peut venir des parois de la route. Sur cette piste, on n’a pas le droit à l’erreur.Nous prenons la route à bord d’un taxi collectif surchargé. Au volant, Tcheng. Cela fait 6 ans qu’il l’emprunte une fois par semaine. Dans la voiture, il y a Fong qui doit rejoindre son village perdu dans la montagne. Ensemble, ils vont mettre plus 7 heures pour parcourir moins d’une centaine de kilomètres.Dès le début du voyage, les ennuis commencent. Le tunnel est trop étroit. Les passagers doivent quitter le véhicule et élargir les parois au risque que tout s’effondre… Au cours de cette aventure, on croise des bûcherons, des enfants vendeurs de charbons, des moines tibétains et des aventuriers chinois en quête de fortune… Cette route est peut être celle qui mène à l’eldorado, celui des mines de plomb et d’étain. Un documentaire d’Hugo Hayat – Jérémy Defalt.