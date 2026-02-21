La guerre menée par la Russie en Ukraine a déstabilisé le marché mondial des céréales, notamment celui du blé....
Alors que le nouveau président syrien tente d’unifier le pays, la minorité kurde voit son rêve d’autonomie s’envoler. Les...
Après une vie de silence, les anciens pensionnaires du centre de redressement catholique savoyard Belle Étoile lèvent enfin le...
La douceur a-t-elle encore sa place dans le monde ? Oui, mille fois oui, proclame Sophie Fontanel. Pour la...
Panagiotis Souroukli a été vendu à sa naissance en Géorgie avant d’être adopté à Chypre. Il est l’une des...
L’Amazonie : un territoire immense, des conditions de vie très difficiles… C’est l’une des dernières terres d’aventures de la...
Dans cette conférence, Arouna Mefire Nsangou, docteur en science politique de l’Université de Dschang (Cameroun), analysera comment les diasporas camerounaises...
Les nouvelles ambitions du président russe. Les ambitions territoriales du président russe Vladimir Poutine semblent sans limites. Un de...
A Moscou, les ultras riches affichent leur fortune avec des maisons dignes de stars du cinéma : piscine, sauna,...
Direction la Cisjordanie où vient tout juste de s’achever la 12ème fête de la bière. Oui, oui, vous...
Trente ans après l’explosion de l’épidémie, le visage du SIDA en Amérique a changé. Aujourd’hui, les hommes Noirs-américains sont...
Le sujet de la condition féminine en détention est traité ici sous un nouvel angle. Ceci étant en partie...
En Inde, les veuves sont rejetées, stigmatisées et doivent porter le blanc, couleur de la mort. À Vrindavan cependant,...
Chaque année, en Chine, des milliers de parents envoient leur progéniture dans des camps de vacances militaires. Dès six...
La Zambie, pays enclavé au coeur du continent africain, recèle dans son sous-sol l’une des plus importantes réserves de...
Un été en Algérie » est un film documentaire Un documentaire réalisé par Malek Sahraoui, qui raconte son retour dans...
Isolé pendant près de 40 ans, mis au ban des nations, l’Iran semble aujourd’hui prêt à renouer avec le...
Cet épicier a remis le troc au goût du jour
Depuis novembre 2020, un des plus vieux conflits au monde a repris entre l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS)...
Le 1er novembre, l’auvent de la gare de Novi Sad tombe et fait 15 victimes. Dès lors, les étudiants...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site