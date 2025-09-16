Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils se mettent à l’arabe La langue arabe a la cote auprès des Français! Ils sont nombreux à prendre des cours chaque année. Les...

Documentaire Ajaccio : dans le quotidien de femmes inspirantes Pendant Sept jours et sept nuits, des Ajacciennes qui font bouger leur ville vont nous faire découvrir l’Ajaccio qu’elles...

Documentaire Norvège : Svalbard, pion stratégique russe Incroyable mais vrai : un morceau de Russie se niche en Norvège… Dans un pays de l’OTAN, deux villages...

Documentaire Prisonnier d’Al-Qaïda Le 25 novembre 2011, le Suédois Johan Gustafsson entreprend un voyage à moto à travers l’Afrique. Kidnappé par des...

Documentaire Ma maison faite maison Chaque année, ils seraient près de 10 000 Français à bâtir leur maison eux-mêmes. Mais avec les retards, les...

Documentaire Brésil : ils voient leur pays s’enfoncer dans le chaos Dans les rues de São Paulo, la plus grande ville du Brésil, la crise sanitaire a bouleversé le quotidien....

Documentaire La nouvelle pauvreté en Allemagne Avec le renchérissement du coût de la vie, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées outre-Rhin. Mais...

Documentaire Iran sous embargo : 40 ans de sanctions et leur impact Depuis Novembre 1979, les relations entre les États-Unis et l’Iran se tendent autour de l’embargo économique imposé par Washington...

Documentaire Torture en Syrie : le Canada complice Après l’effondrement des tours à New York en septembre 2001, les services de sécurité canadiens sont aux aguets. Trois...

Documentaire 80 ans et en coloc ! Pour rompre la solitude, éviter l’anonymat des maisons de retraite… des milliers de seniors ont décidé de vivre en...

Documentaire Bruler, disaient-ils Le Maroc, à la rencontre des passeurs, des clandestins marocains et subsahariens, des mères qui pleurent leurs enfants et...

Documentaire États-Unis : touchez pas aux kikis Aux États-Unis la guerre du prépuce fait rage. Après avoir secoué l’Allemagne, la Norvège, et dernièrement l’Islande, le débat...

Documentaire Déménagement, un nouveau départ Un déménagement est toujours un moment important dans une vie. Pour Catherine et Francis, retraités parisiens, c’est un nouveau...

Documentaire La Turquie face à la crise alimentaire Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...

Documentaire Somos Tierra (Nous sommes la terre) Entre le 24 et le 27 février de 1997, les communautés afro de la région du Chocó, dans le...

Documentaire Papouasie-Nouvelle-Guinée – Una, les tailleurs de pierres Partager le quotidien d’un des derniers peuples au monde qui fabrique, utilise et échange des outils en pierre.

Documentaire Elle squatte un parking de St Denis Ce mal ronge la ville de St Denis.

Documentaire Le dernier prince rouge Enquête pour découvrir les réseaux du dictateur Kim Jong-Un : en Suisse, pour rencontrer les camarades et les professeurs...