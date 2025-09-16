La langue arabe a la cote auprès des Français! Ils sont nombreux à prendre des cours chaque année. Les...
Pendant Sept jours et sept nuits, des Ajacciennes qui font bouger leur ville vont nous faire découvrir l’Ajaccio qu’elles...
Incroyable mais vrai : un morceau de Russie se niche en Norvège… Dans un pays de l’OTAN, deux villages...
Le 25 novembre 2011, le Suédois Johan Gustafsson entreprend un voyage à moto à travers l’Afrique. Kidnappé par des...
Chaque année, ils seraient près de 10 000 Français à bâtir leur maison eux-mêmes. Mais avec les retards, les...
Dans les rues de São Paulo, la plus grande ville du Brésil, la crise sanitaire a bouleversé le quotidien....
Avec le renchérissement du coût de la vie, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées outre-Rhin. Mais...
Je m’aventure dans la zone interdite de l’île
Depuis Novembre 1979, les relations entre les États-Unis et l’Iran se tendent autour de l’embargo économique imposé par Washington...
Après l’effondrement des tours à New York en septembre 2001, les services de sécurité canadiens sont aux aguets. Trois...
Pour rompre la solitude, éviter l’anonymat des maisons de retraite… des milliers de seniors ont décidé de vivre en...
Le Maroc, à la rencontre des passeurs, des clandestins marocains et subsahariens, des mères qui pleurent leurs enfants et...
Aux États-Unis la guerre du prépuce fait rage. Après avoir secoué l’Allemagne, la Norvège, et dernièrement l’Islande, le débat...
Un déménagement est toujours un moment important dans une vie. Pour Catherine et Francis, retraités parisiens, c’est un nouveau...
Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...
Entre le 24 et le 27 février de 1997, les communautés afro de la région du Chocó, dans le...
Partager le quotidien d’un des derniers peuples au monde qui fabrique, utilise et échange des outils en pierre.
Ce mal ronge la ville de St Denis.
Enquête pour découvrir les réseaux du dictateur Kim Jong-Un : en Suisse, pour rencontrer les camarades et les professeurs...
Imaginons un monde dans lequel les hommes s’occuperaient du ménage et des enfants, tandis que les femmes seraient cheffes...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site