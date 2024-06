Documentaire



« Léon », c’est le portrait pétri d’amour et de détermination d’une activiste d’Extinction-Rébellion et jeune maman, Geneviève. C’est un souffle de vie qui nous pousse à nous dire : pour qui travaille-t-on à l’avenir ? Et puis « Léon », c’est une vie remplie de mots et poésie, de chats touffus et de potions magiques en tous genres.