Documentaire

Andy et ses compagnons plongent chaque jour dans le cratère du Kawah Ijen, en Indonésie, pour extraire du soufre contre deux dollars. Là-bas, la chaleur atteint près de 400°C et les fumées toxiques leur brûlent les yeux et les poumons. Après avoir rempli leurs paniers de près de cent kilos de soufre, ils gravissent à pied les pentes du volcan pour revendre leur cargaison aux compagnies locales.

Malgré des conditions d’une extrême dureté, Andy n’échangerait pas son travail : il lui a permis d’avoir la plus belle maison du village, un réfrigérateur, un vrai canapé… et surtout de couvrir d’attentions sa fille de huit ans.



Un documentaire de Paul Comiti, Eric Pierrot