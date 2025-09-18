Andy et ses amis travaillent dans le cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie, pour extraire du soufre sous des conditions terribles. Ils portent leurs charges sur leur dos jusqu’au village pour les revendre aux compagnies minérales. Malgré les conditions difficiles, Andy est heureux de pouvoir offrir une belle maison à sa famille et de pouvoir gâter sa fille de huit ans. Auteur : Eric Pierrot