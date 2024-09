Article

À l’origine de la réputation de l’île de Murano, l’art du Millefiori est une technique inventée par les illustres verriers et souffleurs de la lagune vénitienne. Utilisée comme presse-papier, cette petite boule de cristal conjugue beauté, couleur et perfection.

Longtemps laissé au fond du tiroir, le presse-papier est un accessoire de décoration qui fait actuellement son grand retour. Et pas n’importe lequel : le presse-papier en verre Millefiori.

Millefiori, ou « mille-fleurs », désigne l’œuvre d’art vitrine de la riche tradition verrière et du savoir-faire séculaire des maîtres-verriers de Murano. Ce décor se caractérise par sa représentation de fleurs colorées réalisées avec des baguettes de cristal.

Autrefois produits à Baccarat, les presse-papiers ne sont plus fabriqués par la maison depuis des années. Uniques et intemporels, ils sont devenus des objets cultes très recherchés par les collectionneurs d’aujourd’hui.

Seules quelques maisons familiales, spécialiste du cristal, comme Vessière Cristaux, propose encore ces sulfures et presse-papiers de grande qualité.

D’où vient le presse-papier Millefiori ? Un mot sur l’origine et l’histoire de ce trésor préservé

Loin d’être un simple objet de décoration, le presse-papier combine le côté classique et intemporel dans un seul et même accessoire.

Les tout premiers presse-papiers sont apparus en Angleterre en 1751. Témoin de leur succès et de leur utilité, la France s’y intéresse également après plusieurs décennies.

Nous sommes en 1845 lorsque le sulfure est apparu. Il est à l’origine des incrustations dans le cristal, offrant une allure semblable à celle du sulfure d’argent au camée.

Un an après la découverte de la technique du sulfure, c’est-à-dire en 1846, l’emblématique presse-papier Millefiori est proposé au monde. Originaire d’Italie, le Millefiori trouve son berceau à Venise vers le XVe siècle. Il est l’œuvre des souffleurs de verre de l’île de Murano célèbre partout dans le monde pour leur maîtrise de cet art séculaire.

Cette notoriété de Murano, comme refuge de l’art verrier, commence en 1201, lorsque le Sénat de la ville annonce un décret obligeant les verriers de Venise à déménager leurs fours sur l’île perchée au nord de la lagune vénitienne.

Plusieurs cas d’incendie avaient effectivement été déclarés à Venise à cause des fours des verriers. Inquiets, les Vénitiens qui vivaient presque tous dans des maisons en bois demandèrent à ce que les maîtres-verriers soient installés ailleurs.

Cette concentration facilitait en outre la préservation des secrets de fabrication du verre de Murano.

1846 fut également une année de gloire pour la ville de Baccarat, en Lorraine. Elle marque le début de la création des fameux presse-papiers Baccarats.

Durant l’édification de l’église de Baccarat en 1853, un maître-verrier avait créé un presse-papier Millefiori qu’il avait introduit dans les fondations du bâtiment. À la reconstruction de l’église, un siècle après sa démolition par les bombardements allemands de la Seconde Guerre mondiale, le joyau avait refait surface.

Cette belle découverte permit à la manufacture de Baccarat de devenir la principale productrice du presse-papier Millefiori. La réédition du spécimen s’accompagne de la date 1953.

À l’époque, le presse-papier s’appelait « presse-papiers de l’église ».

Les années suivant cette production, le Millefiori s’est imposé comme étant la signature de la maison. La collection a, par la suite, évolué vers des motifs inspirés de la faune et de la flore.

Aujourd’hui, la manufacture de Baccarat ne produit plus le presse-papier Millefiori, il est désormais uniquement réservé aux maîtres-verriers de la cristallerie Saint–Louis, les véritables spécialistes en la matière depuis 1995. Ce qui suscite encore plus d’émerveillement pour ces chefs-d’œuvre.

Aussi, il se trouve que chaque année, les grandes marques réinventent les presse-papiers pour le plus grand bonheur de l’Association des collectionneurs de presse-papier.

La reine Élisabeth II et Colette, la grande écrivaine célèbre pour son incroyable collection de presse-papier en cristal depuis 1910 comptaient parmi les clientes privilégiées de la maison Saint-Louis. La manufacture leur faisait régulièrement cadeau de ces pépites.

Retour sur la technique de fabrication du presse-papier Millefiori, cet art ancestral

Le Millefiori est une ancienne technique de fabrication de mosaïques sur verre caractérisée par son tableau fleuri issu des baguettes et perles de cristal multicolore.

La « Murrine » est le mot italien utilisé pour parler des baguettes de verre colorées, de diamètres et couleurs différentes. Elles sont façonnées, amalgamées avant d’être coupées horizontalement.

Aussi précieux que tous les ouvrages en cristal réalisés par les spécialistes de l’art verrier, les presse-papiers font l’objet d’une maîtrise technique incroyable. Elle consiste à assembler des couches de cristal à chaud, les unes après les autres. Offrant ainsi son motif fleuri au petit boule de cristal.

Sur un coussin de cristal rond, le verrier qualifié commence par déposer le motif voulu (fleurs, animaux, forme géométrique…) avant de le recouvrir de plusieurs couches de cristal.

Même si cela semble être facile au premier abord, toute la particularité de cette technique réside dans le refroidissement des couches de cristal qui doit être harmonieux. En effet, s’il s’avère que l’écart de température entre les deux couches est trop élevé, il se peut que le cristal casse. Le presse-papier ne sera alors plus aussi parfait.

À la recherche des plus beaux presse-papiers Millefiori

Collectionneurs ou passionnés d’art verrier, vous êtes prêt à miser le prix fort pour dénicher ces trésors ? Sachez qu’il existe une vraie caverne d’Alibaba exclusivement réservée aux presse-papiers.

Ces objets décoratifs sont généralement exposés durant les ventes aux enchères publiques, les ventes d’orfèvrerie…

Pour les boules presse-papiers signées par les manufactures célèbres, le prix peut rapidement grimper et atteindre les milliers d’euros.

Parmi les modèles de presse-papiers les plus recherchés, nous avons les millefiori, le décor faune et flore. Ce sont pour ainsi dire les joyaux qui ont le plus de valeur sur le marché. Les presse-papiers à l’effigie d’une personnalité célèbre, quant à eux, sont moins estimés. Proposées en grand nombre et parfois bradées à petit prix, ces créations intéressent très peu de personnes.

Vous aussi, faites comme les connaisseurs qui ne jurent que par les presse-papier au design iconique résultant d’un savoir-faire précis. Laissez-vous séduire par l’excellence des boules presse-papiers de haute qualité à prix raisonnable à l’instar des presse-papiers Saint-Louis, la plus ancienne cristallerie de France, et les presse-papiers Baccarat.