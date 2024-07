Conférence



Si l’art se dresse aujourd’hui régulièrement contre le pouvoir, il a été instrumentalisé dans l’Histoire par les pouvoirs politiques et religieux pour dévoiler leur puissance et leur autorité et a souvent été utilisé en tant qu’outil de propagande.

Pour cette 3e Graine de culture, nous vous dévoilerons les secrets des représentations du pouvoir dans l’art : quels sont les codes et symboles utilisés ? Comment s’y traduit la force et fermeté ? Quels sont les liens entre les artistes et les puissants ?

Autant de questions qui vous permettront de mieux analyser les représentations du pouvoir, y compris dans leurs formes les plus contemporaines.